07:41 | ФУТБОЛ — Франция

19-летний хавбек "Марселя" признан лучшим игроком декабря в лиге 1

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Полузащитник "Марселя" Максим Лопес признан лучшим игроком декабря в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). В борьбе за данную награду он опередил хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна и нападающего "Генгама" Джимми Бриана. В прошлом месяце 19-летний игрок провансальцев сыграл в четырех матчах, забил 1 гол, сделал 2 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.

Во втором по силе дивизионе страны лучшим игроком был признан нападающий "Нима" Рашид Алиуи, который в декабре провел всего 2 матча и забил 1 гол.

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Материалы REN-TV

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