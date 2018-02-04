18-летний Маолида - в атаке "Лиона" на матч с "Монако"

Стали известны составы "Монако" и "Лиона" на матч 24-го тура чемпионата Франции. В атаке гостей появится 18-летний форвард Мизьян Маолида.

"Монако": Субашич - Туре, Глик, Жемерсон, Раджи - Фабинью, Тилеманс - Лопеш, Моутинью, Кейта - Фалькао.

Запасные - Си, Серрано, Н'Дорам, Боскилиа, Силла, Йоветич, Пеллегри.

"Лион": Лопеш - Тете, Марселу, Морель, Менди - Ндомбеле, Ауа - Траоре, Фекир, Депай - Маолида.

Запасные - Горжелен, Рафаэл, Диакаби, Марсал, Ферри, Диас, Максвелл.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.