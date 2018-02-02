Вагнер Лав дебютировал в "Бешикташе"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав провел первый матч в составе "Бешикташа". 33-летний форвард вышел на замену на 56-й минуте в матче 20-го тура чемпионата Турции против "Бурсаспора" (2:2). Забить ему в дебютной игре не удалось, зато своеобразный "дубль" сделал другой форвард стамбульцев. Альваро Негредо в первом тайме срезал мяч в собственные ворота, но исправился уже в добавленное время ко второй половине встречи и спас команду от поражения.

Вагнер Лав перешел в "Бешикташ" из "Аланьяспора" этой зимой. В текущем сезоне на его счету 10 голов в 14 матчах (без учета сегодняшнего), а всего за бывший клуб он отличился 33 раза в 42 встречах.

Чемпионат Турции

Суперлига

20-й тур

"Бурсаспор" - "Бешикташ" - 2:2 (2:1)

Голы: Адриану, 13 (0:1). Негредо, 37 - в свои ворота (1:1). Деларж, 45+2 (2:1). Негредо, 90+2 (2:2).