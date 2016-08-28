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ПСВ в большинстве не смог обыграть "Гронинген"

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В матче 4-го тура чемпионата Голландии ПСВ на своем поле сыграл вничью с "Гронингеном" – 0:0. При этом гости большую части встречи провели в меньшинстве из-за удаления Жуниньо Бакуны. А форвард красно-белых Люк де Йонг на 44-й минуте не реализовал пенальти.

ПСВ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Гронинген" идет в зоне вылета на 17-й позиции. Напомним, что клуб из Эйндховена является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Голландии

4-й тур

ПСВ – "Гронинген" – 0:0

Нереализованный пенальти: Л. Де Йонг (П), 44 (мимо).

Удаление: Бакуна (Г), 32.

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