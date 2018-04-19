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Матч "Фенербахче" - "Бешикташ" прерван. Фанаты хозяев разбили голову тренеру соперника

Фанаты "Фенербахче" разбили голову тренеру "Бешикташа". Фото REUTERS
Фанаты "Фенербахче" разбили голову тренеру "Бешикташа". Фото REUTERS
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Ответный полуфинальный матч Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ" был прерван по вине болельщиков хозяев.

Судье встречи Мете Калкавану пришлось остановить игру на 58-й минуте при счtте 0:0 после того, как фанаты "канареек" разбили голову тренеру "черных орлов" Шенолу Гюнешу брошенным креслом с трибуны.

Встреча перенесена на неопределенную дату.

Напомним, что первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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ValeraK

По-любому Нойштедтер научил :)

07:39 20 апреля

майор99

Ну подумаешь, голову разбили?! Главное, что на матче с Францией эти дикие русские "ухнули" разок, правда тихонько, в адрес франкоафриканца. Потому надо отобрать чемпионат мира и вообще у русских на мельдонии не только игроки, но и все фанаты

07:02 20 апреля

баламошка

Millwall82 Помниться матч Трабзанспор-Галатасарай. Болелы петарду выкинули в игрока Галатасарая. Он еще и неудачно наклонился. Технарь не дали. У нас же Зениту с ситуацией с Шуниным с радостью прописали.////////Незачем тебе было, Миллуошка, невиновному человеку петарду в голову кидать. Повезло ещё, что не поймали тебя)

00:12 20 апреля

Millwall82

Помниться матч Трабзанспор-Галатасарай. Болелы петарду выкинули в игрока Галатасарая. Он еще и неудачно наклонился. Технарь не дали. У нас же Зениту с ситуацией с Шуниным с радостью прописали.

23:56 19 апреля

баламошка

shpasic а почему не сказано: "фанаты Фенербахче Нойдштедтера разбили голову тренеру соперников"?///////////"Фанат Фенербахче и по совместительству предполагаемый лучший друг Нойштедтера по его просьбе хотел убить тренера Бешикташа". Вот такого заголовка требуют наши добрые сердца))

23:49 19 апреля

shpasic

а почему не сказано: "фанаты Фенербахче Нойдштедтера разбили голову тренеру соперников"?

23:29 19 апреля

баламошка

Ненормальные башибузуки. Хорошо дебилом быть. Думать совсем не надо. Да и нечем думать-то.

23:23 19 апреля

вадим краснодар

османы жгут резину ...

23:13 19 апреля

Lennon

А почему до сих пор дело не возбудили?! И что-то ещё на наших фанатов будут наговаривать..... Да они - сущие ангелы на фоне творящегося беспредела на футбольных полях Европы!

23:04 19 апреля

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