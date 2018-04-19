Матч "Фенербахче" - "Бешикташ" прерван. Фанаты хозяев разбили голову тренеру соперника

Ответный полуфинальный матч Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ" был прерван по вине болельщиков хозяев.

Судье встречи Мете Калкавану пришлось остановить игру на 58-й минуте при счtте 0:0 после того, как фанаты "канареек" разбили голову тренеру "черных орлов" Шенолу Гюнешу брошенным креслом с трибуны.

Встреча перенесена на неопределенную дату.

Напомним, что первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.