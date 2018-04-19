Матч "Фенербахче" - "Бешикташ" прерван. Фанаты хозяев разбили голову тренеру соперника

Ответный полуфинальный матч Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ" был прерван по вине болельщиков хозяев.
Судье встречи Мете Калкавану пришлось остановить игру на 58-й минуте при счtте 0:0 после того, как фанаты "канареек" разбили голову тренеру "черных орлов" Шенолу Гюнешу брошенным креслом с трибуны.
Встреча перенесена на неопределенную дату.
Напомним, что первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.
Futbol teröristlerinin Şenol Güneş'in kafasına attıkları yabancı madde anı!!! pic.twitter.com/NVEYjT4YXP– ᴮᴶᴷOlay BEŞİKTAŞᴮᴶᴷ (@OlayBesiktas) 19 апреля 2018 г.
Futbol sahada oynanır sahada kazanılır . Sahada kazanamayacağını anlayan Fenerbahçeli taraftarlar saha dışı olaylar çıkararak Milli Takımımıza Dünya 3.lüğü yaşatan Şenol Güneş' e saldırdı . Geçmiş olsun Şenol Güneş.– Osmanlıspor FK (@Osmanli_SporFK) 19 апреля 2018 г.
Kınıyoruz 👎 pic.twitter.com/LjDOPXIHQU
ValeraK
По-любому Нойштедтер научил :)
07:39 20 апреля
майор99
Ну подумаешь, голову разбили?! Главное, что на матче с Францией эти дикие русские "ухнули" разок, правда тихонько, в адрес франкоафриканца. Потому надо отобрать чемпионат мира и вообще у русских на мельдонии не только игроки, но и все фанаты
07:02 20 апреля
баламошка
Millwall82 Помниться матч Трабзанспор-Галатасарай. Болелы петарду выкинули в игрока Галатасарая. Он еще и неудачно наклонился. Технарь не дали. У нас же Зениту с ситуацией с Шуниным с радостью прописали.////////Незачем тебе было, Миллуошка, невиновному человеку петарду в голову кидать. Повезло ещё, что не поймали тебя)
00:12 20 апреля
Millwall82
Помниться матч Трабзанспор-Галатасарай. Болелы петарду выкинули в игрока Галатасарая. Он еще и неудачно наклонился. Технарь не дали. У нас же Зениту с ситуацией с Шуниным с радостью прописали.
23:56 19 апреля
баламошка
shpasic а почему не сказано: "фанаты Фенербахче Нойдштедтера разбили голову тренеру соперников"?///////////"Фанат Фенербахче и по совместительству предполагаемый лучший друг Нойштедтера по его просьбе хотел убить тренера Бешикташа". Вот такого заголовка требуют наши добрые сердца))
23:49 19 апреля
shpasic
а почему не сказано: "фанаты Фенербахче Нойдштедтера разбили голову тренеру соперников"?
23:29 19 апреля
баламошка
Ненормальные башибузуки. Хорошо дебилом быть. Думать совсем не надо. Да и нечем думать-то.
23:23 19 апреля
вадим краснодар
османы жгут резину ...
23:13 19 апреля
Lennon
А почему до сих пор дело не возбудили?! И что-то ещё на наших фанатов будут наговаривать..... Да они - сущие ангелы на фоне творящегося беспредела на футбольных полях Европы!
23:04 19 апреля