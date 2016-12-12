00:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зениту" может достаться "МЮ",
"Краснодару" и "Ростову" - "Тоттенхэм"

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Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, церемония начнется в 15.00 по московскому времени. Своих соперников узнают три российских клуба - "Зенит", "Краснодар" и "Ростов".

 
Среда. Лондон. "Тоттенхэм" - ЦСКА - 3:1. Обыграв армейцев, "шпоры" перебрались в Лигу Европы - и теперь могут достаться "Краснодару" или "Ростову".Наши в Европе: убежать от "Тоттенхэма", "Ромы" и "МЮ"

Перед жеребьевкой 32 команды разбили на две группы – "сеяные" и "несеяные". В первую вошли 12 победителей групп и четыре лучших клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. Во вторую – 12 команд, занявших вторые места, и еще одна четверка из игравших в Лиге чемпионов.

По условиям жеребьевки, в одной паре не могут оказаться те, кто на групповом этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же футбольной ассоциации. Не окажутся в одной паре российские "Краснодар" или "Ростов" и украинский "Шахтер".

"Сеяные" первые матчи 16 февраля проведут в гостях. Ответные игры состоятся 23 февраля.

"Сеяные": "Зенит", АПОЭЛ, "Аякс", "Бешикташ", "Генк", "Копенгаген", "Лион", "Османлыспор", "Рома", "Сент-Этьен", "Спарта" Пр, "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Фиорентина", "Шальке", "Шахтер".

"Несеяные": "Краснодар", "Ростов", АЗ, "Андерлехт", "Астра", "Атлетик", "Боруссия" М, "Вильярреал", "Гент", "Легия", "Лудогорец", "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", ПАОК, "Сельта", "Хапоэль" Б-Ш.

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