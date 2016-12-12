Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, церемония начнется в 15.00 по московскому времени. Своих соперников узнают три российских клуба - "Зенит", "Краснодар" и "Ростов".
Перед жеребьевкой 32 команды разбили на две группы – "сеяные" и "несеяные". В первую вошли 12 победителей групп и четыре лучших клуба из восьми, перешедших из Лиги чемпионов. Во вторую – 12 команд, занявших вторые места, и еще одна четверка из игравших в Лиге чемпионов.
По условиям жеребьевки, в одной паре не могут оказаться те, кто на групповом этапе выступал в одной группе, а также представители одной и той же футбольной ассоциации. Не окажутся в одной паре российские "Краснодар" или "Ростов" и украинский "Шахтер".
"Сеяные" первые матчи 16 февраля проведут в гостях. Ответные игры состоятся 23 февраля.
"Сеяные": "Зенит", АПОЭЛ, "Аякс", "Бешикташ", "Генк", "Копенгаген", "Лион", "Османлыспор", "Рома", "Сент-Этьен", "Спарта" Пр, "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Фиорентина", "Шальке", "Шахтер".
"Несеяные": "Краснодар", "Ростов", АЗ, "Андерлехт", "Астра", "Атлетик", "Боруссия" М, "Вильярреал", "Гент", "Легия", "Лудогорец", "Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", ПАОК, "Сельта", "Хапоэль" Б-Ш.
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- Ростов
- Зенит СПб
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- Легия
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- АПОЭЛ
- Лудогорец
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Гаттузо зол!
Как в розыгрыше 2007-08 Зенит уже сыграл с АЗ, значит теперь Зенит- Вильяреал! Ростов-Бешикташ, Краснодар-Тоттенхэм.
10:44
ergheiz
Краснодар - Спарта, Ростов - Фенербахче, Зенит - Хапоэль Баер Шева
10:28
майор99
Зенит-Сельта, Краснодар-Сент-Этьен, Ростов-Копенгаген. Ждем-с :)
09:42
Ж и в о й
Тоже подумал про Краснодар с Ромой и Ростов с Аяксом. Но буду рад, если Зенит попадет на МЮ - зрелище гарантировано, скучно не будет)
09:06
Cheremis57
shpasic а ЦСКА в какой корзине? 01:04 ========== в той, где разбитые яйца!
08:41
Vitosik88
Астра-Зенит, Краснодар-Рома, Ростов-Аякс)))) Удачного просмотра жеребьёвки, Дамы и Господа)
08:30
Alex 2012
Басист___ Телеканалы Матч и Евроспорт, 14-00 - ЛЧ, 15-00 - ЛЕ
06:29
Басист
А трансляха жеребьёвки будет где-нибудь? Ну, кроме текстовой на СЭ)
04:31
Басист
Ростову сначала Генк, потом АЗ))
04:28
shpasic
а ЦСКА в какой корзине?
01:04