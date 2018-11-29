19:03 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" высмеял Моуринью, подготовив бутылки с водой для уничтожения

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"Зенит" перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена" потроллил главного тренера "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью. Петербургский клуб в своем Твиттере опубликовал фотографию бутылок с водой, расположенных в технической зоне.

- Готовы к тому, чтобы быть уничтоженными тренером после игры! - так подписан этот пост.

Напомним, в среду Жозе Моуринью разбросал бутылки с водой после того, как "МЮ" вырвал победу у "Янг Бойз" в компенсированное время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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