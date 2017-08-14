18:04 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет в Лиге Европы без Краневиттера

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24-летний полузащитник Матиас Краневиттер не внесен в заявку "Зенита" на 4-й отборочный раунд Лиги Европы, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграет с "Утрехтом". Эту информацию корреспонденту "СЭ" подтвердили в УЕФА. Заявка на игры этого этапа истекала 7 августа. По всей видимости, петербуржцы просто не успели внести в нее аргентинца.

Сейчас в заявочный список А входят: вратари Лодыгин, Кержаков, Лунев; защитники Анюков, Терентьев, Кришито, Нету, Смольников, Маммана, Карпов, Иванович; полузащитники Паредес, Хави Гарсия, Жулиану, Кузяев, Нобоа, Шатов, Жирков, Ерохин, Эрнани, Богаев; нападающие Полоз, Кокорин, Дриусси, Дзюба. Еще шесть молодых футболистов включены в список В.

Заявка на групповые этапы еврокубков заканчивается в 24.00 1 сентября по среднеевропейскому времени. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

соломку постелили?)) наверняка будут играть Дзюба, Полоз и Нову Нету))

18:42

Millwall82

svs,новость внимательно читали? "Сейчас в заявочный список А входят....Заявка на игры этого этапа истекала 7 августа".

18:24

svs

Хави Гарсия, Жулиану,Эрнани "Мертвые души"?

18:20

Millwall82

Надеюсь Зенит сыграет основой.

18:16

баламошка

Подачка ошибке логопеда, чтоб он мог комментировать?

18:13