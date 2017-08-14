"Зенит" сыграет в Лиге Европы без Краневиттера?

24-летний полузащитник Матиас Краневиттер не внесен в заявку "Зенита" на 4-й отборочный раунд Лиги Европы, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграет с "Утрехтом". Эту информацию корреспонденту "СЭ" подтвердили в УЕФА. Заявка на игры этого этапа истекала 7 августа. По всей видимости, петербуржцы просто не успели внести в нее аргентинца.
У них еще есть время, чтобы это сделать - в течение вторника. При этом нужно исключить одного футболиста из заявки.
Сейчас в заявочный список А входят: вратари Лодыгин, Кержаков, Лунев; защитники Анюков, Терентьев, Кришито, Нету, Смольников, Маммана, Карпов, Иванович; полузащитники Паредес, Хави Гарсия, Жулиану, Кузяев, Нобоа, Шатов, Жирков, Ерохин, Эрнани, Богаев; нападающие Полоз, Кокорин, Дриусси, Дзюба. Еще шесть молодых футболистов включены в список В.
Заявка на групповые этапы еврокубков заканчивается в 24.00 1 сентября по среднеевропейскому времени. (Александр БОБРОВ)
sozerzator
Бла-бла-бла...
22:21 14 августа
199
Один ... газпром вылетит.
20:32 14 августа
shpasic
соломку постелили?)) наверняка будут играть Дзюба, Полоз и Нову Нету))
18:42 14 августа
Millwall82
svs,новость внимательно читали? "Сейчас в заявочный список А входят....Заявка на игры этого этапа истекала 7 августа".
18:24 14 августа
svs
Хави Гарсия, Жулиану,Эрнани "Мертвые души"?
18:20 14 августа
Millwall82
Надеюсь Зенит сыграет основой.
18:16 14 августа
баламошка
Подачка ошибке логопеда, чтоб он мог комментировать?
18:13 14 августа