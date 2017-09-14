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11:58 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет против "Вардара" на стадионе с системой определения гола

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"Зенит" сыграет против "Вардара" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы на стадионе, где установлена система определения гола, сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды. Отмечается, что сине-бело-голубые впервые сыграют на таком стадионе.

На матче в Скопье ожидается до 20 тысяч зрителей.

Встреча "Вардар" – "Зенит" состоится сегодня, начало игры – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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либеральный буддист

Значит, ожидается очередная провокация с "руками" и прочими недопустимыми в профессиональном футболе "фишками", но жизненно необходимыми в пэдээльном ногомяче.

12:59

shpasic

так она работать-то будет? мало ли что там установлено. а то некоторые, например, играют на стадионе с выдвижным поле, только оно не выдвигается.

12:19