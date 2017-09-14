"Зенит" сыграет против "Вардара" на стадионе с системой определения гола

"Зенит" сыграет против "Вардара" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы на стадионе, где установлена система определения гола, сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды. Отмечается, что сине-бело-голубые впервые сыграют на таком стадионе.
На матче в Скопье ожидается до 20 тысяч зрителей.
Встреча "Вардар" – "Зенит" состоится сегодня, начало игры – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Важная новость: сегодня впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола 😮– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 сентября 2017 г.
На матче ожидается до 20 тысяч зрителей. pic.twitter.com/XrRoZMvTCV
либеральный буддист
Значит, ожидается очередная провокация с "руками" и прочими недопустимыми в профессиональном футболе "фишками", но жизненно необходимыми в пэдээльном ногомяче.
12:59
shpasic
так она работать-то будет? мало ли что там установлено. а то некоторые, например, играют на стадионе с выдвижным поле, только оно не выдвигается.
12:19