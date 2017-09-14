"Зенит" сыграет против "Вардара" на стадионе с системой определения гола

"Зенит" сыграет против "Вардара" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы на стадионе, где установлена система определения гола, сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды. Отмечается, что сине-бело-голубые впервые сыграют на таком стадионе.

На матче в Скопье ожидается до 20 тысяч зрителей.

Встреча "Вардар" – "Зенит" состоится сегодня, начало игры – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.