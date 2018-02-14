"Зенит" прилетел в Глазго на матч с "Селтиком"

"Зенит" прилетел из Анталии в Глазго, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Напомним, что главный тренер Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. С командой не полетел защитник Бранислав Иванович, который из-за травмы только 7 февраля приступил к тренировкам в общей группе.

"Зенит" отправился в Глазго в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана;



Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.



Матч "Селтик" – "Зенит" пройдет 15 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.