"Зенит" победил "Копенгаген" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Зенит" одержал победу над "Копенгагеном" в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Роберт Мак.

"Зенит" с 11 очками лидирует в своей группе Лиги Европы. "Копенгаген" с пятью баллами остается на третьей позиции. Российская команда вышла в плей-офф турнира после этой победы.

В следующем туре питерцы встречаются со "Славией". Игра пройдет 13 декабря на стадионе "Эден" в Праге. Начало – в 23.00 (мск).

Лига Европы

Группа C

"Зенит" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (0:0)

Гол: Мак, 59.

"Зенит" (Россия): Лунев, Мевля, Анюков, Иванович, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 74), Паредес, Эрнани (Оздоев, 88), Мак, Дзюба, Дриусси (Заболотный, 60).

"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Вавро (Папаяннопулос, 54), Бьелланн, Бенгтссон, Сков (Винн, 78), Грегуш, Зека, Хольсе (Фальк, 60), Сотириу, Ндой.

Предупреждения: Сков, 63. Ерохин, 67. Зека, 73. Оздоев, 89.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич, Обренович, Понис (все - Словения).

29 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45199 зрителей.