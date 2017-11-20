"Зенит" оштрафован на 27 тысяч евро за поведение болельщиков в матче против "Русенборга"

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о том, чтобы оштрафовать "Зенит" на 27 тысяч евро по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1). Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга должен связаться с норвежцами для урегулирования убытков, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых. "Русенборг", в свою очередь, оштрафован на 15 тысяч евро.

Напомним, что во время встречи, проходившей в Норвегии 2 ноября, болельщики "Русенборга" использовали пиротехнические изделия. Фанаты "Зенита" также бросали посторонние предметы на поле и причинили ущерб стадиону.

УЕФА завел дело в отношении "Зенита" и "Русенборга"