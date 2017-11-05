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5 ноября 2017, 15:08

Поведение фанатов "Зенита" после матча с "Русенборгом". Видео

Роман Шишов
Корреспондент
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Четверг. Тронхейм. &quot;Русенборг&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:1. Ничейный результат гарантировал питерцам выход в плей-офф турнира. Скандал с фанатами "Зенита" в Норвегии. Было ли уханье, били ли охранника?

 

Норвежское телевидение VG опубликовало видео поведения фанатов "Зенита" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1). На нем видно, как довольно большая группа болельщиков скандирует кричалки и жгут файеры на одной из улиц Тронхейм.

Напомним, что после встречи норвежское издание NRK опубликовало жалобу анонимного болельщика "Русенборга", который указал на вандализм во время матча и расистское поведение болельщиков питерского клуба. Также их обвинили в причинении вреда одному из секьюрити норвежской команды.

 

 

 

 

ФК Зенит
ФК Русенборг
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