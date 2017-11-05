Поведение фанатов "Зенита" после матча с "Русенборгом". Видео

Норвежское телевидение VG опубликовало видео поведения фанатов "Зенита" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1). На нем видно, как довольно большая группа болельщиков скандирует кричалки и жгут файеры на одной из улиц Тронхейм.

Напомним, что после встречи норвежское издание NRK опубликовало жалобу анонимного болельщика "Русенборга", который указал на вандализм во время матча и расистское поведение болельщиков питерского клуба. Также их обвинили в причинении вреда одному из секьюрити норвежской команды.