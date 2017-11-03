"Зенит": Делегат матча Лиги Европы с "Русенборгом" не поднимал тему проявления расизма

В пресс-службе "Зенита" заявили, что информация о проявлении расизма на матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1) со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что болельщики норвежского клуба пожаловались не поведение фанатов питерцев.

– Информация о проявлении расизма на матче со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности: на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, и случаи взаимных провокаций также не были отмечены, – сообщили "Р-Спорту" в пресс-службе "Зенита". – Мы находимся в тесном контакте с представителями "Русенборга" и следим за ситуацией. Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики "Зенита", были поломаны кресла, однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления, и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.

"Зенит" не снимает с себя ответственности, но такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с "Зенитом" стал для "Русенборга" самым массовым с точки зрений количества гостевых болельщиков – порядка 700 человек, и, несмотря на то что стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре.

Фанаты "Зенита" обвинены в вандализме и расизме