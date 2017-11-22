Зека: "Слежу за Фернандешем и надеюсь, что завтра у него будет неудачный день"

Полузащитник "Копенгагена" Зека перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что игра предстоит трудная. По его словам, команда намерена увезти из Москвы очки.

​– Как вам "Локомотив" и чего ждете от предстоящей игры?

– У "Локомотива" очень хорошая команда и футболисты. Предстоит трудный матч. Но мы приехали за тремя очками. Хотим победить и уехать из Москвы с каким-то количеством очков.

– У вас есть определенные проблемы в датской лиге. Предстоящая игра для вас – облегчение или лучше было бы не ехать в Москву?

– Да, у нас есть небольшие проблемы, но мы занимаем первое место, и все зависит только от нас. Нужно думать об этом матче, потому что это другое соревнование, а после него уже будем думать о национальном чемпионате.

– У "Локомотива" есть португалец Фернандеш, который проводит отличный сезон. Вы тоже португалец. Что о нем думаете?

– Для меня это не сюрприз, я за ним следил, потому что я моложе. Плюс Фернандеш был в национальной команде, а там собираются только сильные футболисты. Мануэл сейчас снова вызван в сборную и дела у него идут отлично, но я надеюсь, что завтра у него будет неудачный день. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.