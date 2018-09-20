"Зальцбург" победил "Лейпциг", "Селтик" обыграл "Русенборг"

"Зальцбург" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях победил "Лейпциг" со счетом 3:2.

В другой встрече группы B "Селтик" обыграл "Русенборг" со счетом 1:0.

Лига Европы

Группа B

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гриффитс, 87.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Боята, Бенкович, Тирни, Браун, Форрест (Джонстон, 58), Рогич (Синклэйр, 58), Макгрегор, Нтшам, Эдуар (Гриффитс, 76).

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Лундемо, 45+1), Денич, Седерлунд (Леви, 78), Де Ланлай (Троннсен, 69), Джебали.

Предупреждения: Джебали, 15. Седерлунд, 59.

Судья: Гиль (Польша).

20 сентября. Глазго. Стадион "Селтик Парк".

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:3 (0:2)

Голы: Даббур, 20 (0:1). Айдара, 22 (0:2). Ляймер, 70 (1:2). Поульсен, 82 (2:2). Гульбраннсен, 89 (2:3).

"РБ Лейпциг": Мвого, Упамекано, Мукьеле (Хальстенберг, 46), Конате, Ильзанкер, Кампль, Забитцер, Ляймер, Брума (Демме, 46), Огюстен (Поульсен, 46), Кунья.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Ябо (Минамино, 71), Самассеку, Шлагер (Юнузович, 86), Вольф, Айдара, Даббур (Гульбраннсен, 83).

Предупреждения: Шлагер, 29. Айдара, 79. Поульсен, 85. Понграчич, 90+3.

Судья: Экберг (Швеция).

20 сентября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".