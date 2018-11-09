Загребское "Динамо" обыграло "Спартак" и вышло в плей-офф Лиги Европы

Загребское "Динамо" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы обыграло "Спартак" из Трнавы - 3:1. Хорваты набрали 12 очков и гарантировали для себя выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

"Динамо" З (Хорватия) - "Спартак" Тр (Словакия) - 3:1 (2:0)

Голы: Гояк, 22 (1:0). Кадлец, 36 - в свои ворота (2:0). Чантуришвили, 63 (2:1). Оршич, 80 (3:1).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Стоянович, Ррахмани, Перич, Адеми, Гояк, Гавранович (Петкович, 76), Хайрович, Оршич (Шуньич, 81), Ольмо (Будимир, 90).

"Спартак": Худы, Тот, Чонка, Годал, Кадлец (Дангубич, 86), Грешшак, Рада, Чантуришвили, Ирка, Схиртладзе (Кулганек, 83), Горбани (Малецки, 70).

Предупреждения: Рада, 22. Горбани, 54. Схиртладзе, 66.

Судья: Бойко (Украина).

8 ноября. Загреб. Стадион "Maksimir".