Загребское "Динамо" обыграло "Спартак" и вышло в плей-офф Лиги Европы

Загребское "Динамо" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы обыграло "Спартак" из Трнавы - 3:1. Хорваты набрали 12 очков и гарантировали для себя выход в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
Групповой турнир
4-й тур
Группа D
"Динамо" З (Хорватия) - "Спартак" Тр (Словакия) - 3:1 (2:0)
Голы: Гояк, 22 (1:0). Кадлец, 36 - в свои ворота (2:0). Чантуришвили, 63 (2:1). Оршич, 80 (3:1).
"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Стоянович, Ррахмани, Перич, Адеми, Гояк, Гавранович (Петкович, 76), Хайрович, Оршич (Шуньич, 81), Ольмо (Будимир, 90).
"Спартак": Худы, Тот, Чонка, Годал, Кадлец (Дангубич, 86), Грешшак, Рада, Чантуришвили, Ирка, Схиртладзе (Кулганек, 83), Горбани (Малецки, 70).
Предупреждения: Рада, 22. Горбани, 54. Схиртладзе, 66.
Судья: Бойко (Украина).
8 ноября. Загреб. Стадион "Maksimir".