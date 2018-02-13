Задымление в Белграде. Фанаты ЦСКА устроили файер-шоу во время матча с "Црвеной Звездой"

Во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА фанаты армейцев устроили на своей трибуне файер-шоу, в результате чего на стадионе произошло задымление. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Напомним, что в статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА