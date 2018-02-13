21:15 | Футбол — Лига Европы

Задымление в Белграде. Фанаты ЦСКА устроили файер-шоу во время матча с "Црвеной Звездой"

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Во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА фанаты армейцев устроили на своей трибуне файер-шоу, в результате чего на стадионе произошло задымление. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Напомним, что в статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хома Сапиенс

на секторе замечен Гинер. он бегает с огнетушителем и причитает: "Убытки, убытки-то какие!"

21:28

shpasic

пусть сразу в УЕФА видео отправляет.

21:28

kolyan-beckham

всё таки надо было закрывать стадион... теперь ЦСКА может дома без зрителей сыграть...

21:26

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