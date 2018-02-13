Задымление в Белграде. Фанаты ЦСКА устроили файер-шоу во время матча с "Црвеной Звездой"

Во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Црвена Звезда" - ЦСКА фанаты армейцев устроили на своей трибуне файер-шоу, в результате чего на стадионе произошло задымление. (Михаил ГОНЧАРОВ).
Напомним, что в статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.
Сектор ЦСКА в начале второго тайма. У "Црвены" пока без файеров #ЦрвенаЗвездаЦСКА pic.twitter.com/ry70hjAA7j– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 13 февраля 2018 г.
Хома Сапиенс
на секторе замечен Гинер. он бегает с огнетушителем и причитает: "Убытки, убытки-то какие!"
21:28
shpasic
пусть сразу в УЕФА видео отправляет.
21:28
kolyan-beckham
всё таки надо было закрывать стадион... теперь ЦСКА может дома без зрителей сыграть...
21:26