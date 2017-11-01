Юрий Жирков: "Русенборгу" нужна только победа. Мы не хотим останавливаться на достигнутом"

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" сказал, что питерцы настраиваются на победу. После трех туров сине-бело-голубые занимают первое место в группе L, набрав 9 очков. Норвежская команда располагается на третьей строчке, набрав 3 балла.

– Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа, – цитирует официальный сайт "Зенита" Жиркова. – Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвертой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра.

– Как команда прожила эти три-четыре дня? Обсудили ли вы сложившуюся ситуацию?

– Все как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.

– В "Русенборге" много норвежцев выходит на поле. Насколько я знаю у вас играет не так много россиян. Почему так?

– Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам – почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие.

Напомним, матч "Русенборг" – "Зенит" состоится 2 ноября. Начало игры – 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.