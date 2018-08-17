Юрий Желудков: "Дзюба – главный герой "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Юрий Желудков после победы петербургского клуба в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1, 8:5 – по сумме двух матчей) отметил хорошую игру Артема Дзюбы.

– Я с трудом верил, что после первого матча "Зенит" сможет отыграться на своем поле, – начал Желудков. – Все-таки команда редко поигрывает с таким счетом. А получилось так, что наколотили восемь мячей. Молодцы! Все, что летело в ворота, воплотилось в голы. Вратарь у минчан, конечно, напропускал прилично. У нас в первой игре Лодыгин сплоховал, теперь вот Горбунов оказался не на высоте.

– После пропущенного мяча в дополнительное время верили, что "Зенит" сумеет вырвать победу?

– Да. Когда команда сравняла разницу по голам, я был уверен, что в дополнительное время питерцы не проиграют. Даже несмотря на этот пропущенный мяч. Соперник в конце матча еле ноги волочил.

– Главный герой – Дзюба?

– Да. Пока у него поперло, забивает. Значит, все нормально. Главное, что настроение у него поднялось. В прошлом году Артем забил один мяч за весь чемпионат, не играл, а сейчас в него поверили, стал забивать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)