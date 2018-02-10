Юрий Семин: "Это еще вопрос, выйдет ли Чорлука в старте против "Ниццы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча на сборе в Испании против "Ференцвароша" (1:2) отметил, что в минувшей встрече получились два разных тайма. Специалист также добавил, что остался доволен игрой защитника Вердрана Чорлуки.

– В игре с "Ференцварошем" мы увидели два разных тайма, – сказал Семин. – В первом "Ференцварош" больше атаковал, владел преимуществом, хотя счет, что удивительно, остался ничейным 0:0. Второй тайм остался за нами, было давление со стороны "Локомотива", но пропустили. Нам удалось получить общее представление об этом составе на фоне команд достаточно серьезного уровня.

– Второй сбор почти завершен, все ли удалось сделать?

– Самое важное – все наши игроки получили игровую практику: и вчера, и сегодня. Практически все провели по 90 минут. У нас есть информация, кто и в каком состоянии находится. В этих двух матчах мы опередили, кто примет участие в следующих двух играх в Лиге Европы. Увидели в деле всех трех вратарей. Слава богу, обошлось без травм. Сегодня я выпустил на 90 минут Ведрана Чорлуку, который оставил хорошее впечатление.

– Готов ли он сыграть с "Ниццей"?

– Почему нет? Конечно, может сыграть. Он является одним из тех игроков, кто готовится к матчам с "Ниццей". Выйдет ли он в стартовом составе? Это еще вопрос. (Игорь НОВИКОВ).

Напомним, что первый матч "Локомотива" против "Ниццы" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится 15 февраля во Франции, ответный пройдет 22 февраля в Москве.