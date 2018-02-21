Вратарь "Атлетика" : "Спартаку" нечего терять"

Голкипер "Атлетика" Яго Эррерин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", призвав не праздновать выход в следующий раунд заранее. Первый матч между испанским и российским клубами, прошедший в Москве 15 февраля, завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Бильбао.

- Результат мы привезли из России положительный, но это ничего еще не значит. "Спартаку" нечего терять, - сказал Эррерин. - И наша задача - закрепить успех. Главный наш плюс - возможность воспользоваться зонами в обороне соперника, ведь он будет с первых минут атаковать. Мы очень хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше. Иначе получится, что мы зря потратили столько сил, пробиваясь через групповой турнир. В выходные нас ждет важный матч против "Малаги" в чемпионате Испании, но давайте не забегать вперед. Не забывайте, мы еще не прошли "Спартак".

Мы слышим много разговоры о том, что в Бильбао прилетело много ультрас "Спартака". Но я уверен, что среди гостей хватает тех, кто хочет просто насладиться футболом и красотой нашего города. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч между "Атлетиком" и "Спартаком" состоится в Бильбао завтра, 22 февраля. Начало игры - 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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