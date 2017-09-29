Владислав Радимов: "Кокорин не может опуститься ниже определенного уровня"

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов похвалил за последние успехи форварда клуба Александра Кокорина. В нынешнем сезоне россиянин забил 14 голов в 17 матчах чемпионата России и Лиги Европы. Во вчерашнем поединке против "Реал Сосьедад" (3:1) он оформил дубль и был признан лучшим игроком недели по версии болельщиков.

– На него здорово повлиял приход Манчини и возросшая конкуренция за место в составе. Опускаться ниже определенного уровня Кокорин не может, - сказал Радимов. - А по потенциалу это невероятный футболист. Журналисты любят ставить оценки: игра головой, левой ногой, правой. Так вот Кокорину обеспечены высокие баллы по всем номинациям: здорово владеет обеими ногами, удар со "второго этажа" мы видели в четверг. У него хорошая скорость, с физическими данными тоже все отлично. При этом Александр должен выступать еще сильнее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Радимова