Владан Милоевич: "В составе ЦСКА выделю Игнашевича и Акинфеева"

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после поражения от ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы поделился мнением о том, как далеко может пройти российский клуб в турнире. Также специалист выделил нескольких игроков красно-синих.

– Как думаете, каковы шансы у ЦСКА в Лиге Европы?

– У ЦСКА игра узнаваемая. В команде много хороших футболистов. Это ценная вещь для каждого тренера. Могу выделить Игнашевича, Акинфеева. Но в таких матчах любая минута может принести неожиданности. Думаю, у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)