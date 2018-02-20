Виктор Гончаренко: "Постараемся сделать так, что не сыграли сильные стороны "Црвены Звезды"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "Црвена Звезда" достаточно опасный соперник, который знает, каким образом действовать на контратаках. По мнению наставника армейцев, счет 0:0 – самый неприятный для выездных игр.

– Первый матч завершился со счетом 0:0. Стоит ли ожидать, что с первых минут ЦСКА пойдет атаковать?

– Надо понимать, что 0:0 – самый неприятный счет для выезда. Статистика говорит о том, что команды, которые играют второй матч дома, чаще проходят в следующую стадию. Тем не менее, надо понимать, что соперник достаточно опасный, знает, каким образом действовать на контратаках. У него достаточно хорошо поставлена игра. Понятно, что на своем стадионе нам надо будет атаковать и сделать так, чтобы не сыграли сильные стороны соперника. Могут быть разные варианты: можем атаковать с первых минут или по ходу матча усилим давление. Посмотрим. Важно, чтобы мы правильно отреагировали на то, что происходило в первой игре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится завтра, 21 февраля. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.