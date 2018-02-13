Виктор Гончаренко: "Есть претензия к группе атаки. Вернблум сыграл в защите хорошо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0) отметил, что доволен игрой Понтуса Вернблума в центре защиты. Специалист также добавил, что у него есть претензии к группе атаке.

– Понятно, что счет 0:0, и решится все в Москве, – сказал Гончаренко. – Исходя из того, как развивалась игра, у меня есть претензия к нашей группе атаки. Очень много мячей потеряли на подходах к штрафной. В таком случае всегда есть риск пропустить контрвыпад. Пусть происходило это не так часто, но мастерство наших нападающих позволяет наносить удары. А мы не доводили наступления до логического завершения.



В защите действовали мы в целом неплохо. Было напряжение во время стандартных положений, но оно присуствовало как у нас, так и у "Црвены Звезды". Нам удалось связать атакующих игроков соперника, чтобы пропускать меньше атак.



– Сегодня Понтус Вернблум и Константин Кучаев сыграли на не совсем привычных для себя позициях. Почему приняли такое решение?



– Что касается Понтуса, считаю, что он сыграл хорошо. Может, нужно получше и быстрее начинать атаки. Кучаев – это более атакующий вариант. Набабкин – более оборонительный. Исходя из результата тренировок, приняли такое решение. В целом я доволен игрой Кучаева, за исключением нескольких эпизодов при обороне. Но какие-то ошибки неизбежны, учитывая, что он не так много играл слева. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Виктор Гончаренко: "Головину не нужно было идти в тот подкат"