В интернете предлагают пару билетов на матч "Ростов" – "МЮ" за 150 тысяч рублей

За несколько часов до первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" (начало – в 21:00) в интернете еще можно найти объявления о продаже билетов на этот поединок.

Как сообщает "Интерфакс", житель Ростова-на-Дону разместил объявление о продаже билетов по 150 тысяч рублей за пару. По его словам, у него есть билеты на места на Восточной трибуне стадиона на разные ряды.

Кроме того, как утверждает life.ru, 23-летний полузащитник СКА Никита Саламатов (арендованный у "Зенита") предлагал купить у него билет на Восточную трибуну стадиона "Олимп-2" за 20 тысяч рублей при номинальной стоимости 8 тысяч.

"РОСТОВ" - "МЮ". ПЕРЕД МАТЧЕМ. LIVE!