Умер полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Полицейский, получивший ранение незадолго до ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", скончался в одной из больниц Бильбао, сообщили спецкору "СЭ" Филиппу ПАПЕНКОВУ испанские коллеги. Перед игрой на улицах города произошли столкновения фанатов.
Момент с оказанием помощи пострадавшему сотруднику правопорядка можно увидеть на 25-й минуте видеотрансляции беспорядков, которая велась в Фейсбуке "СЭ".
Матч проходит на стадионе "Сан-Мамес". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
Mao11
Хуже Спартака только его фанатики!!! Всем прямая дорога на зону.
01:48
Ivarr
Ни один матч не стоит человеческой жизни, капец. Как так-то?
01:14
miker65
Тут фенечка в иом, что в свое время Колосков разрешил эти дебильные фанатские сектора. Поэтому и драки, убийства, мат на тибунах хором и т.п. быдлячество. Колосков виноват без всяких сомнений, что по акал фанатскому движению. А его гасить надо было в самом зачатке.
01:01
Дикий Мяв
Не хочу досматривать игру. Если за нее убивают
00:57
vit316
Убили полицейского...
00:55
IvanDay
потерли мой коммент про кб отморозков
00:51
miker65
Ивандэй, если расследование покажет, что затеяли побоище именно спартаковские болельщики и они трахнули по башке полицейского, то спартак лет на 5 лишат еврокубков. И правильно сделают. Спартак пофигистично относится к своим фанатам. Среди них полно отмороженных. Правильно Галицкий в Краснодаре сделал. Запретил и фанатов и сектора фанатские даже не подумал открыть. Ни свои ни чужие! Вы Свободны, фанаты всех команд, от футбола в Краснодаре. Молодец, мужик!
00:48
McNutter
секта опять отличилась
00:40
miker65
Хрен теперь болельщики англо-саксонских сборных к нам на Чм приедут летом.В штаны наложат.
00:33
Фуля
Антифашисты по ходу и есть сами настоящие фашисты.
00:25