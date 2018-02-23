00:15 | Футбол — Лига Европы

Умер полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

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Полицейский, получивший ранение незадолго до ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", скончался в одной из больниц Бильбао, сообщили спецкору "СЭ" Филиппу ПАПЕНКОВУ испанские коллеги. Перед игрой на улицах города произошли столкновения фанатов.

Момент с оказанием помощи пострадавшему сотруднику правопорядка можно увидеть на 25-й минуте видеотрансляции беспорядков, которая велась в Фейсбуке "СЭ".

Матч проходит на стадионе "Сан-Мамес". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

Атлетик - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Mao11

Хуже Спартака только его фанатики!!! Всем прямая дорога на зону.

01:48

Ivarr

Ни один матч не стоит человеческой жизни, капец. Как так-то?

01:14

miker65

Тут фенечка в иом, что в свое время Колосков разрешил эти дебильные фанатские сектора. Поэтому и драки, убийства, мат на тибунах хором и т.п. быдлячество. Колосков виноват без всяких сомнений, что по акал фанатскому движению. А его гасить надо было в самом зачатке.

01:01

Дикий Мяв

Не хочу досматривать игру. Если за нее убивают

00:57

vit316

Убили полицейского...

00:55

IvanDay

потерли мой коммент про кб отморозков

00:51

miker65

Ивандэй, если расследование покажет, что затеяли побоище именно спартаковские болельщики и они трахнули по башке полицейского, то спартак лет на 5 лишат еврокубков. И правильно сделают. Спартак пофигистично относится к своим фанатам. Среди них полно отмороженных. Правильно Галицкий в Краснодаре сделал. Запретил и фанатов и сектора фанатские даже не подумал открыть. Ни свои ни чужие! Вы Свободны, фанаты всех команд, от футбола в Краснодаре. Молодец, мужик!

00:48

McNutter

секта опять отличилась

00:40

miker65

Хрен теперь болельщики англо-саксонских сборных к нам на Чм приедут летом.В штаны наложат.

00:33

Фуля

Антифашисты по ходу и есть сами настоящие фашисты.

00:25

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