Умер полицейский, раненый перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Полицейский, получивший ранение незадолго до ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", скончался в одной из больниц Бильбао, сообщили спецкору "СЭ" Филиппу ПАПЕНКОВУ испанские коллеги. Перед игрой на улицах города произошли столкновения фанатов.

Момент с оказанием помощи пострадавшему сотруднику правопорядка можно увидеть на 25-й минуте видеотрансляции беспорядков, которая велась в Фейсбуке "СЭ".

Матч проходит на стадионе "Сан-Мамес". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем