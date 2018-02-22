Драка фанатов с использованием пиротехники перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Видео

Болельщики красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Долгое время оно проходило вполне мирно.

Около арены фанаты устроили пиротехнического шоу, произошли стычки между поклонниками российского и испанского клубов, разнимать их пришлось полиции. Есть информация как минимум о двух пострадавших - российском болельщике и сотруднике органов правопорядка.

Спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ вел прямой эфир в группе "СЭ" в "Фейсбуке".

Ранены полицейский и фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo – Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/MmfyhG6DWt – Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Otro vídeo de los incidentes entre ultras del Spartak y Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/p5qaPsFPWt – Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Ultra Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/12t9u3IYIW – Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Спартак" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Атлетиком" в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.