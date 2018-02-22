22:20 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Драка фанатов с использованием пиротехники перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Видео

Четверг. Бильбао. У стадиона перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Фото AFP
Четверг. Бильбао. У стадиона перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Фото AFP
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На улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" произошли массовые беспорядки.

Болельщики красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Долгое время оно проходило вполне мирно.

Около арены фанаты устроили пиротехнического шоу, произошли стычки между поклонниками российского и испанского клубов, разнимать их пришлось полиции. Есть информация как минимум о двух пострадавших - российском болельщике и сотруднике органов правопорядка.

Спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ вел прямой эфир в группе "СЭ" в "Фейсбуке".

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Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Спартак" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Атлетиком" в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Спартач и че?

кто победил то ?

23:48 22 февраля

совва

igogohruhru Отмороженные фанаты - это все, чем запомнится Спартак в еврокубках. __________________ не, еще 7:0 от ливера))

23:35 22 февраля

совва

Хорошо сегодня вылетят и позорить перестанут, хоть в этом сезоне.

23:32 22 февраля

КирпичИнвест

Молодцы!!! Не помню, кто ответил Боярскому, что Д'Артаньяны не сдаются. Уважуха всем!!!

23:23 22 февраля

smit541

Читаю комменты и диву даюсь...какие у нас всё культурные фанаты в других клубах, прям интеллихенты сплошные. Только вот коммюнтаторы здешние видимо не знают, что это испанские болелы нападали на мясных. При том, что даже на обычных, ни в чем не участвующих, а просто видят атрибутики и пошло поехало. Не даром писали предупреждения быть осторожнее.

23:19 22 февраля

Thomas_Boy_

Ну давно у СЭ в заголовках ничего "огненного" не было.

23:19 22 февраля

dEADj

Мочи сепаров. А интересно, как они друг друга сортируют, у бельбао тоже красно белые цвета, кого бить то?

23:19 22 февраля

Pleafant

Не удивлюсь,если спартачей порежут,а потом обьявят виновными,а своих не найдут.Так в Испании принято,последний пример-с зенитовскими болелами в Сосьедаде.

23:10 22 февраля

Sandy45

Игроки страну позорят, болельщики позорят, но при этом себя "народной командой" величают...

23:08 22 февраля

igogohruhru

Отмороженные фанаты - это все, чем запомнится Спартак в еврокубках.

23:08 22 февраля

Крейсер Аврора

Свиньи одним словом....

23:03 22 февраля

Жорик Вартанов

ураааа новый год

22:57 22 февраля

Excalibur

ДБ

22:55 22 февраля

Jean4

Тут не до футбола.

22:55 22 февраля

Hrenoid

Самое главное, что шансов то нет пройти дальше. Зачем еще этот треш устраивать, чтобы больше санкций на клуб наложили?

22:51 22 февраля

Raiffeisen

Больше АДА

22:48 22 февраля

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