Драка фанатов с использованием пиротехники перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Видео

Болельщики красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Долгое время оно проходило вполне мирно.
Около арены фанаты устроили пиротехнического шоу, произошли стычки между поклонниками российского и испанского клубов, разнимать их пришлось полиции. Есть информация как минимум о двух пострадавших - российском болельщике и сотруднике органов правопорядка.
Спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ вел прямой эфир в группе "СЭ" в "Фейсбуке".
Ранены полицейский и фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
Ultras Spartak vs Herri Norte– Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo
Ultras Spartak vs Herri Norte– Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/MmfyhG6DWt
Otro vídeo de los incidentes entre ultras del Spartak y Herri Norte– Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/p5qaPsFPWt
Ultra Spartak vs Herri Norte– Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/12t9u3IYIW
Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Спартак" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, первый матч между "Спартаком" и "Атлетиком" в Москве завершился поражением красно-белых со счетом 1:3.
Спартач и че?
кто победил то ?
23:48 22 февраля
совва
igogohruhru Отмороженные фанаты - это все, чем запомнится Спартак в еврокубках. __________________ не, еще 7:0 от ливера))
23:35 22 февраля
совва
Хорошо сегодня вылетят и позорить перестанут, хоть в этом сезоне.
23:32 22 февраля
КирпичИнвест
Молодцы!!! Не помню, кто ответил Боярскому, что Д'Артаньяны не сдаются. Уважуха всем!!!
23:23 22 февраля
smit541
Читаю комменты и диву даюсь...какие у нас всё культурные фанаты в других клубах, прям интеллихенты сплошные. Только вот коммюнтаторы здешние видимо не знают, что это испанские болелы нападали на мясных. При том, что даже на обычных, ни в чем не участвующих, а просто видят атрибутики и пошло поехало. Не даром писали предупреждения быть осторожнее.
23:19 22 февраля
Thomas_Boy_
Ну давно у СЭ в заголовках ничего "огненного" не было.
23:19 22 февраля
dEADj
Мочи сепаров. А интересно, как они друг друга сортируют, у бельбао тоже красно белые цвета, кого бить то?
23:19 22 февраля
Pleafant
Не удивлюсь,если спартачей порежут,а потом обьявят виновными,а своих не найдут.Так в Испании принято,последний пример-с зенитовскими болелами в Сосьедаде.
23:10 22 февраля
Sandy45
Игроки страну позорят, болельщики позорят, но при этом себя "народной командой" величают...
23:08 22 февраля
igogohruhru
Отмороженные фанаты - это все, чем запомнится Спартак в еврокубках.
23:08 22 февраля
Крейсер Аврора
Свиньи одним словом....
23:03 22 февраля
Жорик Вартанов
ураааа новый год
22:57 22 февраля
Excalibur
ДБ
22:55 22 февраля
Jean4
Тут не до футбола.
22:55 22 февраля
Hrenoid
Самое главное, что шансов то нет пройти дальше. Зачем еще этот треш устраивать, чтобы больше санкций на клуб наложили?
22:51 22 февраля
Raiffeisen
Больше АДА
22:48 22 февраля