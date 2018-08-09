"Уфа" обыграла "Прогрес" в матче Лиги Европы

"Уфа" дома обыграла люксембургский "Прогрес" (2:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. На голы Силвестра Игбуна и Ивана Облякова гости ответили точным ударом в исполнении Оливера Тилла.

Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже", вместимость которой составляет 1800 человек.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первый матч

"УФА" (Россия) – "Прогрес" (Люксембург) – 2:1 (1:0).

Голы: Игбун, 38 (1:0). Обляков, 63 (2:0). Тилл, 80 (2:1).

9 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".