"Уфа" и "Прогрес" определились с цветом формы на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Полевые игроки "Уфы" сыграют в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с люксембургским "Прогресом" в красной форме. Вратарь выступит в зеленом комплекте.

"Прогрес" сыграет в синей форме, вратарь - в черной.

Встреча пройдет сегодня на стадионе "Нефтяник" в Уфе, начало - 17.00 по московскому времени.

"Уфа" - "Прогрес": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первай матч, 9 августа 2018 года, онлайн-трансляция, начало - 17:00 (мск)