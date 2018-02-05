УЕФА считает продажу медали "Шахтера" частным делом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал информацию о том, что через интернет продают медаль, врученную за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА-2008/09.

– Это частное дело, – ответили "СЭ" в УЕФА.

Напомним, что несколько дней назад на одном из интернет-сайтов выставили на продажу медаль за победу "Шахтера" над "Вердером" (2:1) в финале Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

Запрашиваемая цена составляла 260 тысяч гривен (около 530 тысяч рублей). Такие награды вручались игрокам и тренерам донецкой команды, а также сотрудникам клуба. (Александр БОБРОВ)