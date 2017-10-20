Тренер "Шерифа": "Мы заслуживали победы в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (1:1) отметил, что соперник не ожидал от его команды агрессивной игры. По словам итальянского специалиста, тираспольцы заслуживали победы.

- Хочу поздравить команду, она старалась, провела очень хорошую игру, - приводит ТАСС слова Бордина. - Заслуженный результат, мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли выиграть, ведь мы заслуживали и три очка. Самый трудный момент матча был после гола, потому что было трудно собраться, но нужно было найти силы, это удалось, в результате чего мне было очень приятно.

Мы всегда стараемся играть в агрессивный футбол, мы пытались играть наверху, создавать моменты. В Лиге Европы не нужны дополнительные стимулы, возможно, это сегодня тоже сказалось. В ответном матче мы постараемся показать хорошую игру. Мы уважаем соперника и, думаю, тоже заслуживаем уважения. "Локомотив" хороший соперник, который, возможно, не ждал от нас такого агрессивного футбола.

Трансляция матча "Шериф" - "Локомотив"