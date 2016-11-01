16:27 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Тотти не сыграет с "Аустрией"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти определился с составом на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии". Капитан команды Франческо Тотти пропустит встречу. 41-летний итальянец, не игравший в выходные с "Эмполи" из-за травмы бедра, все еще испытывает проблемы со здоровьем. Поединок "Аустрия" - "Рома" состоится в Австрии 3 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени.

Полностью состав "Ромы", который отправится в Вену, выглядит следующим образом: Алиссон, Крисанто, Щенсны, Маркицца, Де Сантис, Фазио, Бруну Перес, Жезус, Рюдигер, Жерсон, де Росси, Строотман, Паредес, Наингголан, Салах, Перотти, Эль-Шаарави, Джеко, Итурбе.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

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