Тотти не сыграет с "Аустрией"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти определился с составом на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Аустрии". Капитан команды Франческо Тотти пропустит встречу. 41-летний итальянец, не игравший в выходные с "Эмполи" из-за травмы бедра, все еще испытывает проблемы со здоровьем. Поединок "Аустрия" - "Рома" состоится в Австрии 3 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени.

Полностью состав "Ромы", который отправится в Вену, выглядит следующим образом: Алиссон, Крисанто, Щенсны, Маркицца, Де Сантис, Фазио, Бруну Перес, Жезус, Рюдигер, Жерсон, де Росси, Строотман, Паредес, Наингголан, Салах, Перотти, Эль-Шаарави, Джеко, Итурбе.