Торстен Финк: "Рома" думала, что уже выиграла, но "Аустрия" верила до конца"

Главный тренер "Аустрии" Торстен Финк рад ничьей с "Ромой" в рамке 3-го тура группового турнира Лиги Европы (3:3). Также он отметил, что его команда играла хорошо.

- Мы очень рады, что нам удалось заработать очко в Италии, и я доволен выступлением своей команды, - цитирует Football Italia Финка. - Мы хорошо играли, голы были отличные, и мы отреагировали должным образом после 1:3. На определенном этапе мне казалось, что мы были не в состоянии получить ничью, но все может случиться в футболе. "Рома" думала, что уже выиграла, но "Аустрия" верила до конца.

Франческо Тотти? Очень редко можно увидеть 40-летнего игрока, который все еще может играть так хорошо. Он настоящий профессионал и звезда.