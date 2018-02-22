Сумасшедший гол Кузяева удвоил преимущество "Зенита". Видео

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев опрочил преимущество своей команды над "Селтиком" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. После удара 25-летнего хавбека из-за пределов штрафной счет стал 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Голевую передачу ему отдавал Антон Заболотный.

Напомним, первый матч между российский и шотландской командами, состоявшийся 15 февраля, завершился минимальным поражением питерцев - 0:1.

Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"