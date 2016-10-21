Стивен Кенни: "До первого гола у "Зенита" не было никаких шансов"

Главный тренер "Дандолка" Стивен Кенни после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:2) отметил, что ожидал от питерской команды лучшей игры. По его словам, ирландская команда хорошо сыграла на контратаках и имела лучшие моменты для взятия ворот.

- У "Зенита" не было никаких шансов вплоть до первого забитого гола, - приводит RTE слова Кенни. - Соперник не показал игру, которую от него можно было бы ожидать. "Зенит" каждый год играет в Лиге чемпионов и является фаворитом Лиги Европы. Думаю, мы контратаковали очень хорошо и имели лучшие шансы до первого гола. Бенсон открыл счет, но, к сожалению, Мэсси не смог его удвоить, когда пробил в стеку с внешней стороны. Это был ключевой момент матча. Я горжусь своими игроками, они сделали на поле все, что могли. Это была их седьмая игра в течение 21 дня. А это очень большое давление.