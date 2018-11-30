"Стандард" обыграл "Севилью", "Краснодар" еще может не выйти в плей-офф

"Стандард" победил "Севилью" в матче группового турнира Лиги Европы - 1:0. Клубы являются соперниками "Краснодара" по группе J. Кубанцы ранее одолели "Акхисар" и занимают первое место в группе с 12 очками.

Для того, чтобы не попасть в плей-офф, "Краснодар" должен проиграть в последнем туре "Севилье" с разницей не меньше пяти мячей, а "Стандард" при этом победит "Акхисар".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа J

"Стандард" (Бельгия) - "Севилья" (Испания) - 1:0 (0:0)

Гол: Дженепо, 62.

"Стандард": Очоа, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Луйиндама, Карсела-Гонсалес (Лестьенн, 85), Мпоку (Марин, 43), Бастьен, Цимирот, Эмон (Са, 65), Дженепо.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Кьер, Арана (Муриэль, 85), Банега, Васкес (Андре Силва, 76), Меса, Бен Йеддер, Промес, Алейш Видаль (Сарабия, 52).

Предупреждения: Банега, 33. Меса, 39. Луйиндама, 45. Васкес, 55. Дженепо, 59. Сарабия, 64. Са, 72. Очоа, 90+5.

Удаление: Сарабия, 68.

Судья: Зиберт (Германия).

29 ноября. Льеж. Стадион "Морис Дюфран".

Таблица Лиги Европы