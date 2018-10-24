"Спартак" прилетел в Глазго, где 25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".

- Полет прошел хорошо, - информирует официальный Твиттер красно-белых.

"Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.

22 октября Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

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