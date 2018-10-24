15:56 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" прилетел в Глазго

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"Спартак" прилетел в Глазго, где 25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс"

Полет прошел хорошо, - информирует официальный Твиттер красно-белых.

"Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.

22 октября Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

Рейнджерс - Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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