"Спартак" прилетел в Глазго, где 25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".
- Полет прошел хорошо, - информирует официальный Твиттер красно-белых.
🛬 Мы прибыли в Глазго 🏴. Полет прошел хорошо. 👌🏻#РейнджерсСпартак #UEL pic.twitter.com/t45XX9r9c6– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 октября 2018 г.
"Спартак" после двух туров занимает четвертое место в группе G, имея в активе 1 очко.
22 октября Массимо Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.
Опрос
Кто должен тренировать "Спартак"?
Загрузка...