Смолов остался в запасе "Краснодара" на матч против "Црвены Звезды"

Стал известен состав "Краснодара" на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды". Отметим, что в запасе команды остался нападающий Федор Смолов.

"Краснодар": Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Ристич, Газинский, Мамаев – Классон, Игнатьев, Вардерсон Масиэл.

Запасные: Сафонов, Жиров, Жигулев, Жоазинью, Шишкин, Сулейманов, Смолов.

"Црвена Звезда": Борян, Ле Таллек, Канга, Бояки, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич.

Запасные: Кахриман, Расич, Мильяш, Аджич, Милич, Пешич, Гобельич.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи