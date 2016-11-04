Скоулз вычеркнул Моуринью из своего списка

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз был настолько раздосадован неудачной игрой команды в 4-м туре группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2), что во время матча изрисовал лист с составами команд. Экс-игрок "красных дьяволов" на стадионе не произнес ни слова, но журналисты продемонстрировали список, в котором была вычеркнута фамилия главного тренера команды Жозе Моуринью.

This is Paul Scholes' team sheet from tonight's Man Utd game. Fascinating...what tells you he was getting slightly frustrated... pic.twitter.com/M2Qg1Et40O – Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 3 ноября 2016 г.