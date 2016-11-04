12:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Скоулз вычеркнул Моуринью из своего списка

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз был настолько раздосадован неудачной игрой команды в 4-м туре группового турнира Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2), что во время матча изрисовал лист с составами команд. Экс-игрок "красных дьяволов" на стадионе не произнес ни слова, но журналисты продемонстрировали список, в котором была вычеркнута фамилия главного тренера команды Жозе Моуринью.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 4-й тур

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