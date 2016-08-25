Синицын - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Партизани"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов огласил стартовый состав команды на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Партизани". С первых минут на поле появится вратарь Андрей Синицын.

Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом:



Сининцын – Петров, Гранквист, Мартынович, Быстров – Эбуэ, Торбинский, Перейра – Жоаузинью, Подберезкин – Ари.

Запасные: Крицюк, Страндберг, Енджейчик, Калешин, Газинский, Ахмедов, Воробьев.

Полностью состав "Партизани" выглядит следующим образом:

Ходжа, Красничи, Батха, Рамадани, Траши, Ибраими, Торасса, Фейзулаху, Атанда, Экубан, Виля.

Запасные: Джика, Фили, Ватникай, Яупай, Барди, Хаса, Бертони.

Напомним, что игра в Краснодаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Партизани" - "Краснодар"