Синицын - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Партизани"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов огласил стартовый состав команды на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Партизани". С первых минут на поле появится вратарь Андрей Синицын.
Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом:
Сининцын – Петров, Гранквист, Мартынович, Быстров – Эбуэ, Торбинский, Перейра – Жоаузинью, Подберезкин – Ари.
Запасные: Крицюк, Страндберг, Енджейчик, Калешин, Газинский, Ахмедов, Воробьев.
Полностью состав "Партизани" выглядит следующим образом:
Ходжа, Красничи, Батха, Рамадани, Траши, Ибраими, Торасса, Фейзулаху, Атанда, Экубан, Виля.
Запасные: Джика, Фили, Ватникай, Яупай, Барди, Хаса, Бертони.
Напомним, что игра в Краснодаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Трансляция матча "Партизани" - "Краснодар"
Матч "Партизани" - "Краснодар" начинается в 20:30!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 августа 2016 г.
Стартовый состав и расстановка "быков": pic.twitter.com/2NOdH7iAjt