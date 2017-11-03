Шесть болельщиков "Милана" задержаны в Греции после матча против АЕК

Полиция задержала шестерых болельщиков "Милана" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против АЕК (0:0). Как сообщает AFP, поклонники итальянского клуба были госпитализированы в четверг в результате столкновений с местными фанатами.
Отмечается, что столкновения произошли на железнодорожной станции. 50 греческих болельщиков зашли в вагон, где находились 70 фанатов "Милана". В результате столкновения были сожжены два вагона, а движение электричек было приостановлено на час.
kolyazhkov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:22
баламошка
Одного из них, по имени Ретуза, приговорили к высшей мере наказания - пожизненному болению за Московский Спартак.
18:58