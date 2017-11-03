Шесть болельщиков "Милана" задержаны в Греции после матча против АЕК

Полиция задержала шестерых болельщиков "Милана" после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против АЕК (0:0). Как сообщает AFP, поклонники итальянского клуба были госпитализированы в четверг в результате столкновений с местными фанатами.

Отмечается, что столкновения произошли на железнодорожной станции. 50 греческих болельщиков зашли в вагон, где находились 70 фанатов "Милана". В результате столкновения были сожжены два вагона, а движение электричек было приостановлено на час.