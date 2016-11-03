Шатов не смог закончить игру с "Дандолком" из-за травмы

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов из-за травмы не доиграл матч группового турнира Лиги Европы против "Дандолка". Во втором тайме встречи 26-летний хавбек получил мышечное повреждение и самостоятельно ушел в подтрибунное помещение. Вместо Шатова на поле вышел Роберт Мак.

Отметим, что Шатов не был вызван в сборную России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" //

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