22:27 3 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Шатов не смог закончить игру с "Дандолком" из-за травмы

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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов из-за травмы не доиграл матч группового турнира Лиги Европы против "Дандолка". Во втором тайме встречи 26-летний хавбек получил мышечное повреждение и самостоятельно ушел в подтрибунное помещение. Вместо Шатова на поле вышел Роберт Мак.

Отметим, что Шатов не был вызван в сборную России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" // 
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