Шатов не смог закончить игру с "Дандолком" из-за травмы

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов из-за травмы не доиграл матч группового турнира Лиги Европы против "Дандолка". Во втором тайме встречи 26-летний хавбек получил мышечное повреждение и самостоятельно ушел в подтрибунное помещение. Вместо Шатова на поле вышел Роберт Мак.
Отметим, что Шатов не был вызван в сборную России на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха, 19.00) и Румынией (15 ноября, Грозный, 19.00).
Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк" //
Геннадий Орлов: "Шатову нужно направить свою гордыню на пользу делу"
67 - так, Шатов, кажется, не может продолжить игру #ЗенитДандолк pic.twitter.com/uAEmYfURF0– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 ноября 2016 г.