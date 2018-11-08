"Севилья" в меньшинстве обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас

"Севилья" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграла "Акхисар" со счетом 3:2. Победный гол на 87-й минуте с пенальти забил Эвер Банега.

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес отдал голевой пас и был заменен на 88-й минуте встречи.

Отметим, что "Севилья" с 56-й минуты играла в меньшинстве - с поля за вторую желтую карточку был удален Серхи Гомес.

"Севилья" с 9 очками лидирует в турнирной таблице. Столько же очков у идущего вторым "Краснодара". "Стандард" - третий (6 очков), Акхисар - четвертый (0 очков).

Лига Европы

Группа J

"Акхисар БС" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 2:3 (0:2)

Голы: Нолито, 12 (0:1). Муриэль, 38 (0:2). Ману, 52 (1:2). Айик, 78 (2:2). Банега, 87 - с пенальти (2:3).

Нереализованный пенальти: Гюрай Вурал, 57 (вратарь)

"Акхисар БС": Лукач, Мигел Лопеш, Вршаевич, Гюрай Вурал, Джанер Османпаша (Кадир Келеш, 46), Элдер Барбоза (Билал Кыса, 88), Сиссоко, Ману, Жозуэ, Эрай Атасевен (Айик, 72), Айкут Чевикер.

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Гнаньон, Банега, Васкес, Амаду, Нолито (Меса, 64), Муриэль (Сарабия, 73), Промес (Каррису, 88), Алейш Видаль.

Предупреждения: Гюрай Вурал, 24. Гомес, 35. Васкес, 41. Промес, 58. Жозуэ, 85.

Удаление: Гомес, 56.

Судья: Мийо (Франция).

8 ноября. Акхисар. Стадион "Спор Тото Акхисар".