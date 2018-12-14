Сергей Семак: "У игроков "Зенита" есть месяц, чтобы отдохнуть, подзарядиться"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Славии" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2) объяснил, почему выпустил игроков, которые получали мало игрового времени. Также он добавил, что у игроков начался отпуск.

– Вы выпустили исполнителей, которые долгое время не играли или мало играли. Оправдали ли они ваши ожидания?

– Кому-то очень сложно пришлось, кому-то проще, – цитирует пресс-служба клуба Семака. – Думаю, судить о сегодняшней игре, о состоянии футболистов и их квалификации, я бы не стал. Но пища для размышлений есть, для нас это тоже очень важно.

– Второй матч подряд не попадает в заявку Магомед Оздоев. Он травмирован или вы не рассчитываете на него?

– У него проблемы со здоровьем, именно по этой причине он не в заявке.

– Какие планы у команды? Все разлетаются по отпускам или будут еще тренировки?

– С нынешнего момента игроки свободны. Кто-то возвращается в Петербург, кто-то сразу отсюда улетает. Есть месяц, чтобы отдохнуть, подзарядиться. Через месяц собираемся в Петербурге и оттуда летим на первые сборы.