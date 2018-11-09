Сергей Семак: "На победу "Зенит" не наиграл"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после ничьей в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (1:1) отметил, что результат для него приемлем, передает из Бордо спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Тяжелое начало матча, – сказал Семак. – Наверное, позднее время повлияло на темп. Мы смотрелись не самым лучшим образом до пропущенного гола, но после него стали лучше играть, а во втором тайме смогли сравнять счет. В концовке подсели, не хватило сил, были хорошие быстрые атаки, могли выиграть, но на победу не наиграли. Результат приемлемый. Кто-то отдохнет, кто-то подлечится – и через два дня будем играть в следующем матче. ​

– Стало ли для вас неожиданностью, что стадион не был заполнен?

– Мы не были удивлены, потому что смотрели предыдущие матчи "Бордо" в Лиге Европы. К сожалению, очень мало болельщиков ходит на игры команды. ​