Сергей Семак: "Доволен, как сыграли Краневиттер и Эрнани"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Мольде" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) отметил, что не откажется от усиления состава, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ

- Мы тяжело втягивались в игру, пропустили мяч. Чем-то эта игра была похожа на наш последний матч в чемпионате России с "Уралом". Сложно возвращаться в матч, когда проигрываешь. Во втором тайме играли гораздо лучше, заслуженно победили. Жаль, что пропустили. Понимаем, что единственный полумомент соперники создали при контратаке. Даже почетно отыграться и выиграть такой матч. Мы понимаем, что это двухраундовое противостояние, и еще ничего не решено.

- Довольны ли вы тем, как сыграл сегодня центр полузащиты без Паредеса и Нобоа? Вчера вы сказали, что в средней линии обойма достаточная и покупки туда не нужны. Изменилось ли ваше мнение?

- Вопрос покупок не ко мне. Обойма достаточная, но ни один тренер не откажется от усиления. Но я не уверен, что возможность у нас есть. У каждого из футболистов есть сильные стороны, футболисты сыграли в свою силу. Я доволен тем, как сыграли Краневиттер и Эрнани. Молодцы! (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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